El delantero Ciro Immobile anunció su retiro del fútbol profesional

El jugador italiano Ciro Immobile anunció a través de sus redes sociales el retiro del fútbol profesional a sus 36 años tras su última temporada vistiendo los colores de Paris FC.

"No quiero quedarme solo, necesito poner mis pensamientos juntos, y luego sostenerlos, ahora mismo se están convirtiendo en recuerdos. El momento ha llegado, la pelota se detiene aquí. Atarme los cordones es una forma de decir que no me gusta, parece triste y cruel", comunicó el delantero en su cuenta de Instagram.

Immobile, es considerado un exponente de la Lazio, donde jugó ocho temporadas en las que disputó 270 encuentros y anotó 169 goles, lo que le valió ser máximo goleador de la Serie A en cuatro temporadas, además de ganar la Bota de Oro en la 2019/20. También ayudó a su equipo a ganar una Copa Italia y dos Supercopas.

También representó a su selección en 57 ocasiones, donde marcó 17 tantos y alzó la Eurocopa frente a Inglaterra en el año 2021.

Además vistió las camisetas de AC Siena, Juventus, Grosseto, Pescara, Génoa, Torino, Borussia Dortmund, Sevilla, Besiktas y Bologna.