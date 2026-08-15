Detienen en Quinta Normal a "Motosierra", narcomilitar colombiano buscado por Interpol

Cristian David Amú Díaz, conocido como "Motosierra", fue detenido por personal del OS9 de Carabineros en Quinta Normal, luego de que se estableciera que mantenía una notificación roja de Interpol y era requerido por la justicia colombiana.

El procedimiento se concretó en la intersección de Rivas Vicuña con Juan de Barros, donde los funcionarios fiscalizaron al ciudadano colombiano y verificaron su identidad en bases de datos institucionales conectadas con Interpol.

La revisión permitió establecer que era buscado por el delito de concierto para delinquir agravado, figura por la que las autoridades colombianas mantenían además un requerimiento judicial con fines de extradición.

Según Carabineros, Amú Díaz es sindicado como integrante del Grupo Delincuencial Organizado (GDO) "Renacer ERPAC" y habría cumplido funciones vinculadas al abastecimiento, movilidad, armamento y otros requerimientos logísticos de la estructura criminal.

"Tras las diligencias analíticas se logró acreditar que esta persona se hacía llamar como el 'Motosierra' y mantenía vínculos con el Ejército Revolucionario Popular Antiterrorista de Colombia", señaló el teniente Felipe Cortés, del OS9 de Carabineros.

Además, antecedentes de la Fiscalía General de la Nación de Colombia lo vinculan con un homicidio ocurrido en diciembre de 2022.

Tras confirmar su situación judicial, los antecedentes fueron puestos a disposición de la Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte, que solicitó al tribunal una orden de detención con fines de extradición. El ciudadano colombiano quedó a disposición de la justicia para su control de detención.