¿El fin de las cartulinas? El fútbol uruguayo estrenó un inédito sistema de tarjetas virtuales

El fútbol sudamericano dio un paso hacia el futuro luego de que en la goleada por 3-0 de Nacional sobre Rentistas por los octavos de final de la Copa de Uruguay, disputada en el Estadio Gran Parque Central, se estrenara en cancha un inédito sistema de tarjetas electrónicas virtuales.

El réferi del compromiso ya no recurrió a los clásicos cartones de su bolsillo y en su lugar utilizó un dispositivo digital, similar en tamaño y forma a un teléfono móvil, provisto de dos botones superiores para desplegar en su pantalla la luz amarilla o roja ante cada infracción.

La principal ventaja del aparato radica en la agilización de la labor administrativa. Cada vez que el colegiado sanciona a un futbolista, el dispositivo registra de manera instantánea la incidencia y la envía en tiempo real al sistema COMET, ahorrando las tradicionales anotaciones en papel y la posterior digitalización del informe arbitral tras el pitazo final. Mediante esta herramienta, los jueces también pueden ingresar sustituciones, goles y penales durante el desarrollo del juego.

Pese a los avances técnicos que promete la implementación, el estreno de la tarjeta virtual no estuvo exento de complicaciones y encendió dudas en el medio charrúa.

El testeo inicial estaba contemplado para el choque entre Defensor Sporting y Plaza Colonia; sin embargo, el árbitro de aquel duelo debió descartarlo debido a que el reflejo de la luz solar impedía distinguir con claridad los colores en la pantalla.

Incluso en el encuentro nocturno entre Nacional y Rentistas, cronistas y medios locales reportaron que desde las tribunas y sectores más lejanos del recinto costaba advertir con nitidez las amonestaciones.

Por ahora, los desarrolladores trabajan en optimizar el brillo y contraste de las pantallas para que, una vez superados los problemas visuales, la innovación tecnológica pueda proyectarse oficialmente a las máximas categorías del balompié uruguayo y regional.