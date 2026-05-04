El fútbol norcoreano regresa a Corea del Sur y pone fin a una sequía de ocho años de visitas

El equipo de fútbol norcoreano Naegohyang FC disputará este mes en Corea del Sur la fase final de la Liga de Campeones Femenina de la Confederación Asiática de Fútbol (AFC), enfrentándose en semifinales contra una escuadra surcoreana, tras ocho años sin visitas deportivas.

El equipo de la liga norcoreana se medirá a la escuadra surcoreana Suwon FC el 20 de mayo en una de las semifinales del torneo, que se llevará a cabo en el Estadio de Suwon, al sur de Seúl, según informó este lunes el Ministerio de Unificación de Seúl.

La visita del Naegohyang FC supone el primer contacto intercoreano relevante desde la toma de posesión del presidente surcoreano Lee Jae-myung, en junio del año pasado.

Lee ha tratado de reiniciar los diálogos con Pyongyang, suspendidos por años, pero Corea del Norte ha ignorado los gestos conciliadores y sigue señalando al Sur como un "estado hostil".

Las últimas participaciones de atletas norcoreanos en gestas en Corea del Sur se remontan a 2018, incluidas los Juegos Olímpicos de Invierno de PyeongChang, en febrero, que contó con un equipo de hockey femenino intercoreano.

Los norcoreanos también participaron en el Campeonato Mundial de Tiro de Changwon, en septiembre de ese año, y una pareja de dobles mixto de las dos Coreas en la Gran Final del Campeonato Mundial de la Federación Internacional de Tenis de Mesa (ITTF, según sus siglas en inglés) en Incheon, en diciembre.