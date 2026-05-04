Tras una semana de polémica, Gobierno escenificó primacía de Alvarado sobre el Segundo Piso

El oficialismo dio este lunes por "zanjada" la polémica que abarcó toda la última semana a propósito de una aparente contienda de competencias entre el Ministerio del Interior y el Segundo Piso: el grupo de asesores que acompaña al Presidente Kast en el Palacio de La Moneda.

El conflicto lo abrió sorpresivamente el lunes pasado el timonel del Partido Republicano, Arturo Squella, al calificar como "un problema" que la coordinación entre los ministerios estuviera radicada en el Segundo Piso.

Dicho cuestionamiento rápidamente derivó en críticas al diseño de Gobierno elegido por Kast y a la figura de su jefe de asesores, Alejandro Irarrázaval.

El comité político ampliado realizado este lunes en La Moneda fue la ocasión para que el sector diera una señal pública de resolución de la controversia. Según los presentes en la reunión, el ministro Alvarado les ratificó a los partidos que es él quien lidera la coordinación entre los ministerios y, de manera notoria, "tuvo la palabra el 95 por ciento del tiempo", mientras que Irarrázaval no interfirió mayormente.

El jefe del Segundo Piso -amigo personal de Kast- entró discretamente al Salón Democracia cuando la cita llevaba ya unos 10 minutos, y allí se encontró con el propio Squella y con otros dirigentes como la senadora RN María José Gatica, que había llegado a palacio con una exigencia clara: mejorar la coordinación en el Gobierno y "ordenar la casa".

Squella: "Veo un cambio"

"La respuesta (del Gobierno) fue bastante tácita, por la manera en que dirigió la coordinación el ministro del Interior, que es un poco lo que nosotros estábamos pidiendo", analizó Squella una vez finalizado el encuentro.

"Nosotros pedíamos tener (empoderado y al mando) a un ministro que conoce de política, que tiene una trayectoria, y todo eso se vio reflejado en un trabajo que, sin ninguna duda, arrojó que este tema había sido tratado puertas adentro por parte de ellos. Yo veo un cambio", afirmó el senador por Valparaíso.

En lo venidero "no me voy a referir de nuevo al Segundo Piso, ya los comentarios los hice porque no quedaba otra opción la semana pasada. Lo dicho, efectivamente, generó una reflexión profunda que yo creo que fue para bien", sentenció el timonel republicano.

El jefe de asesores del Presidente Kast, Alejandro Irarrázaval, tuvo esta jornada una discreta participación en el encuentro de los partidos con el comité político del Gobierno. (Foto: ATON)

En línea similar se expresó Juan Antonio Coloma Álamos, actual secretario general de la UDI: "El tema lo damos por zanjado y esperamos que, a partir de ahora, si es que quedan más conversaciones, sean en el ámbito privado, para poder concentrarnos en aquello que realmente nos importa, que es sacar adelante la agenda del Gobierno".

"El ministro Alvarado está completamente empoderado en su cargo. Desde incluso antes de asumir como ministro ha sido siempre el líder del gabinete del Gobierno del presidente Kast", aseveró el exdiputado.

"Pese a cualquier otra duda razonable, ha quedado completamente zanjado (el asunto) y esperamos que, a partir de ahora, nos aboquemos a sacar adelante la

agenda del Gobierno, que es lo que la gente nos está pidiendo", insistió Juan Antonio Coloma hijo.