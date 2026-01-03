El mensaje de Eduard Bello tras la detención de Nicolás Maduro

Eduard Bello, futbolista venezolano que el último año jugó para Universidad Católica, compartió un mensaje de aliento tras la detención de Nicolás Maduro ejecutada en una operación militar de Estados Unidos en Caracas.

El jugador compartió mediante Instagram un video que mostró a sus compatriotas y fieles religiosos cantando felizmente "Venezuela, todo va a estar bien". Además, agregó un pasaje bíblico apuntando a la protección de Dios para su país.

En cuanto a lo futbolístico, la UC aún busca la continuidad del alguna vez seleccionado "vinotinto", pero aquel escenario es complejo al terminar su préstamo desde Barcelona SC de Guayaquil.

- El video replicado por Bello: