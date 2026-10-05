Emiliano Vecchio se sinceró sobre su ludopatía: "Te quedas sin familia, sin dinero, sin nada"

El argentino Emiliano Vecchio, exjugador de Colo Colo y Unión Española, sorprendió al confesar que tuvo problemas con la ludopatía mientras aún competía en el fútbol profesional, situación desconocida públicamente.

"Hoy en día ves las propagandas, las publicidades con tanta libertad y tanta liviandad. A mí me cuesta. ¿Por qué? Porque yo desde el 2019 al 2022 fui una persona que le gustaba ir al casino", contó en el canal de YouTube Sistema Joaco Santos.

"Yo no nunca tuve vicios. A mí nunca me gustó salir, no me gustó el alcohol, gracias a Dios nunca consumí drogas. Pero sí, desde el 2019 me encontré en un momento de mi vida en el cual me empecé a rodear con gente que le gustaba ir al casino y bueno, empecé a ir con muchísima frecuencia", sumó.

Vecchio precisó que en ese momento "estaba en Arabia y llego a Rosario Central. Salía de Arrollo Seco y tenía mi casa para acá y el casino para acá. En ese momento a mi pareja le decía 'llego en un rato, a las 2 de la tarde'. Llegaba a las 10 de la noche".

"El vicio del casino es el más complejo de todos porque te lleva a la ruina. Terminas con depresión, te quedas sin familia, te quedas sin dinero, sin nada", complementó.

"Yo decía 'gané toda esta plata, ¿cómo me voy a ir ahora? Hoy fundo al casino'", agregó el trasandino, quien además apuntó que llegó a perder 500.000 dólares: "Gasté mucha plata, más de medio palo, por ahí".

"Yo estaba en una situación que desde el lado económico estaba bien, pero no veía a mis hijos. Pasaba todo el rato (en el casino), era muy loco. No te importa nada. Solamente te importa jugar, no te importa si tu hijo está enfermo, no te importa si tu mujer necesita algo, si tu mamá está... no te importa nada", relató.

"Gracias a Dios tuve una persona en ese momento que me ayudó. Para poder salir de eso estuve en un grupo de personas con adicciones. Fueron tres años de mi vida muy complejos", expuso.

El "10" señaló que se dedicaba a jugar a la ruleta. Para dejar el casino, "en el 2022, en un principio me autoexcluí de todos los casinos y con el tiempo como todo se fue apagando y no fui nunca más. Nunca jugué online, nunca".