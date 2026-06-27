Encontraron sin vida a la esposa e hijos del futbolista Lucas Trejo en Venezuela

El club Deportivo La Guaira confirmó este sábado que fueron encontrados sin vida la esposa e hijos del fútbol argentino Lucas Trejo, quienes permanecían desaparecidos desde los terribles terremotos que sacudieron a Venezuela el miércoles.

Después de 74 horas de búsqueda, encabezada por el propio jugador, el club informó la muerte de Yanina Maranella y los dos hijos de la pareja, Aaron y Ainhoa, luego del colapso en el edificio en que se encontraban.

Este lamentable hecho conmociona al fútbol de Venezuela y de Sudamérica, ya que compañeros de Trejo y jugadores de otros equipos se habían unido a la búsqueda.

"Desde Deportivo La Guaira nos unimos al duelo que embarga al jugador Lucas Trejo, por el sensible fallecimiento de su esposa, Yanina Maranella y de sus hijos, Aarón y Ainhoa Trejo", publicó el club en sus redes.