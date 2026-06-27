Encontraron sin vida a la esposa e hijos del futbolista Lucas Trejo en Venezuela
El club Deportivo La Guaira confirmó la lamentable noticia.
El club Deportivo La Guaira confirmó la lamentable noticia.
El club Deportivo La Guaira confirmó este sábado que fueron encontrados sin vida la esposa e hijos del fútbol argentino Lucas Trejo, quienes permanecían desaparecidos desde los terribles terremotos que sacudieron a Venezuela el miércoles.
Después de 74 horas de búsqueda, encabezada por el propio jugador, el club informó la muerte de Yanina Maranella y los dos hijos de la pareja, Aaron y Ainhoa, luego del colapso en el edificio en que se encontraban.
Este lamentable hecho conmociona al fútbol de Venezuela y de Sudamérica, ya que compañeros de Trejo y jugadores de otros equipos se habían unido a la búsqueda.
"Desde Deportivo La Guaira nos unimos al duelo que embarga al jugador Lucas Trejo, por el sensible fallecimiento de su esposa, Yanina Maranella y de sus hijos, Aarón y Ainhoa Trejo", publicó el club en sus redes.