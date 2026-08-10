Enrique Osses renunció a su cargo como jefe de los árbitros en Costa Rica

El exréferi nacional Enrique Osses tomó una sorpresiva decisión y renunció hoy a su cargo como presidente de la Comisión de Árbitros de la Federación Costarricense de Fútbol.

Por medio de un comunicado, el ente rector del balompié tico informó que el chileno decidió dar un paso al "aceptar una oferta laboral", por lo que su gestión finalizará al concluir el mes de agosto.

"La Federación agradece al señor Osses por el trabajo realizado durante el período en el que estuvo al frente de la Comisión, así como por su aporte al desarrollo y fortalecimiento del VAR en nuestro país", agregaron en el escrito.

Si bien no se especificó dónde podría continuar con su carrera el excolegiado criollo, es importante recordar que hace poco más de un año su nombre surgió como candidato para asumir el mando del Comité Técnico de Árbitros en España.