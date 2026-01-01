¡Eterno! Roque Santa Cruz sorprendió y firmó en club de Primera a los 44 años

El fútbol paraguayo comenzó el año con una noticia que sacudió el mercado local. Nacional confirmó a través de sus redes sociales el fichaje de Roque Santa Cruz. A sus 44 años, el legendario atacante se niega a concluir su carrera y sumará una nueva experiencia en su dilatada trayectoria.

"Llega para aportar toda su experiencia y liderazgo en busca de la gloria", aseguró el club tricolor en su comunicado. El goleador se encontraba libre tras finalizar su vínculo con Libertad a inicios de diciembre, equipo donde militó desde 2022, anotó 30 goles en 171 partidos y levantó nueve títulos.

De esta forma, Nacional se transformó en el tercer club paraguayo en la carrera de Santa Cruz, quien es ídolo en Olimpia, institución que defendió en dos períodos (1997-1999 y 2016-2021). Su currículum internacional incluye pasos por gigantes como Bayern Munich, Manchester City, Málaga, Real Betis y Cruz Azul.

El máximo anotador histórico de la selección de Paraguay tendrá desafíos inmediatos. La "Academia" tiene la misión de superar en marzo a Recoleta para ganar un cupo en la fase de grupos de la Copa Sudamericana.

En el plano local, el debut de Santa Cruz con su nueva camiseta podría darse el próximo 23 de enero, cuando arranque el Torneo Apertura y Nacional enfrente al recién ascendido Sportivo San Lorenzo.