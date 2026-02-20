Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Nubosidad parcial
Santiago19.5°
Humedad43%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Fútbol | Internacional

Exdirigente será juzgado en Austria por grabar a jugadoras en las duchas

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El acusado, quien también ejerció como árbitro profesional en Suiza, instaló cámaras ocultas en vestuarios y gimnasios del club. La fiscalía identificó a una treintena de víctimas, incluidas menores de edad, tras hallar 70 terabytes de evidencia.

Exdirigente será juzgado en Austria por grabar a jugadoras en las duchas
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Un exdirigente del club austríaco SCR Altach, cuya identidad se mantiene bajo reserva, comparecerá el próximo lunes ante un tribunal en la ciudad de Feldkirch. El sujeto enfrentó cargos por grabar de forma ilícita a una treintena de integrantes del equipo femenino de fútbol mediante dispositivos ocultos en duchas, vestuarios y gimnasios de la institución.

La investigación comenzó en octubre pasado, cuando autoridades de Alemania y Suiza descubrieron cerca de 1.550 horas de video de alta resolución en el ordenador del sospechoso mientras indagaban otros delitos. La fiscalía de Viena confirmó que entre las víctimas identificadas existen menores de edad, situación que elevó la posible condena hasta los cinco años de presidio efectivo.

El club austríaco SCR Altach informó que el implicado renunció a sus funciones por "motivos personales" un mes antes de conocerse los detalles del espionaje. Pese a que la entidad deportiva aseguró tener voluntad de transparencia, diversas jugadoras criticaron a la dirigencia por la falta de apoyo y por enterarse del incidente a través de los medios de comunicación.

La secretaria de Estado de Deportes de Austria, Michaela Schmidt, calificó los hechos como "repugnante" y señaló que la situación representó una vulneración inaceptable para las deportistas. El gobierno de Austria exigió a SCR Altach pruebas concretas sobre la implementación de medidas de prevención y protección para evitar nuevos casos de abuso o acoso al interior del recinto.

El imputado, quien actualmente se encontró en libertad a la espera del juicio, enfrentó acusaciones por uso indebido de dispositivos de grabación y obtención de imágenes sexuales de menores. El tribunal de Austria deberá determinar la responsabilidad penal del exfuncionario en una causa que generó repudio transversal en el fútbol europeo.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada