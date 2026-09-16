Falleció Bartina Koeman, esposa del exseleccionador neerlandés Ronald Koeman
La mujer del otrora defensor arrastraba un cáncer de mama desde 2010.
La mujer del otrora defensor arrastraba un cáncer de mama desde 2010.
Bartina Koeman, esposa del exseleccionador neerlandés Ronald Koeman, falleció a los 65 años a causa de un cáncer de mama, según anunció la leyenda de FC Barcelona en sus redes sociales.
"Con profunda tristeza, pero también con gran orgullo y amor, nos despedimos de mi hermosa esposa, nuestra queridísima madre y abuela", escribió el también exfutbolista y extécnico azulgrana en su cuenta en Instagram.
A Bartina le diagnosticaron un cáncer de mama en 2010; después de un tratamiento intensivo su situación mejoró, pero en 2018 volvió a recaer.
Bartina y Ronald Koeman se casaron en 1985 y tenían tres hijos (Ronald Jr., Tim y Debby). Uno de ellos, Ronald, siguió los pasos de su padre y es el portero de Telstar, de la Eredivisie neerlandesa.
FC Barcelona, mediante un comunicado, trasladó "sus más profundas condolencias y todo el afecto del barcelonismo" a Ronald Koeman y a su familia, por la pérdida de su esposa, Bartina.