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Tópicos: Deportes | Fútbol | Internacional

Falleció Bartina Koeman, esposa del exseleccionador neerlandés Ronald Koeman

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

La mujer del otrora defensor arrastraba un cáncer de mama desde 2010.

Falleció Bartina Koeman, esposa del exseleccionador neerlandés Ronald Koeman
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Bartina Koeman, esposa del exseleccionador neerlandés Ronald Koeman, falleció a los 65 años a causa de un cáncer de mama, según anunció la leyenda de FC Barcelona en sus redes sociales.

"Con profunda tristeza, pero también con gran orgullo y amor, nos despedimos de mi hermosa esposa, nuestra queridísima madre y abuela", escribió el también exfutbolista y extécnico azulgrana en su cuenta en Instagram.

A Bartina le diagnosticaron un cáncer de mama en 2010; después de un tratamiento intensivo su situación mejoró, pero en 2018 volvió a recaer.

Bartina y Ronald Koeman se casaron en 1985 y tenían tres hijos (Ronald Jr., Tim y Debby). Uno de ellos, Ronald, siguió los pasos de su padre y es el portero de Telstar, de la Eredivisie neerlandesa.

FC Barcelona, mediante un comunicado, trasladó "sus más profundas condolencias y todo el afecto del barcelonismo" a Ronald Koeman y a su familia, por la pérdida de su esposa, Bartina.

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