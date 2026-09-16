Timonel RN y salida de seremis: Ya deja de ser un problema de instalación y pasa a ser de gestión

Al cumplirse el primer semestre de mandato y tras registrarse la renuncia de 37 seremis en el país, la presidenta de Renovación Nacional (RN), senadora Andrea Balladares, afirmó este miércoles que las descoordinaciones y errores en el gabinete ya no pueden justificarse en una fase de instalación, sino que deben asumirse como un problema de "gestión".

En entrevista con El Dairio de Cooperativa, la legisladora explicó que en los comienzos de cualquier gobierno suele haber un porcentaje de bajas por no cumplir con requisitos administrativos o por fallas en el proceso de nominación, pero subrayó que el escenario actual exige aplicar estándares rigurosos de rendimiento y criterio político a quienes ejercen la representación ministerial en zonas regionales.

"Cuando hay una autoridad que no está en la línea del gobierno o no está realizando su trabajo como así lo ha mandatado el ministerio, esas autoridades deben ser cambiadas y ahí creo que no existe ningún problema", afirmó Balladares, que de todas maneras advirtió que "a seis meses (de administración), esta situación deja de ser el problema de instalación del principio y hoy pasa a ser un tema de gestión".

"Cada vez que existan errores o problemas en las carteras de los distintos seremis, lo tienen que remover con total celeridad, ya que las funciones que cumplen los seremis son muy importantes en las regiones y, por lo tanto, ahí también tiene que haber un muy buen equipo desarrollando cada una de las tareas", puntualizó.

La presidenta de Renovación Nacional, senadora Andrea Balladares, abordó en Cooperativa la alta rotación de seremis en el país. (FOTO: ATON)

Respecto al promedio histórico de cambios en los gabinetes regionales, la presidenta de RN matizó el volumen acumulado diferenciando las caídas de las primeras semanas con las registradas con posterioridad.

Según detalló la senadora, "en todos los gobiernos, cuando se instalan, hay un número importante de autoridades que cambian en los primeros días por el modo de nombramiento (...) Esto es algo que pasa, pero ¿cuántos de esos 35 que se mencionan fueron del primer mes de instalación o del segundo mes de instalación? Que son los que tienen que ver con requisitos y otras cosas".

Para la legisladora, los seremis y los delegados presidenciales cumplen un rol primordial que va más allá de la labor técnica de cada ministerio, por lo que una deficiente gestión territorial termina por empañar los anuncios centrales del Ejecutivo y alimentar la controversia en la opinión pública.

La timonel de RN sostuvo que a estas alturas los ajustes en regiones "dejan de ser un problema de instalación y pasan a ser de gestión".

Coordinación del Gobierno

En tanto, la legisladora admitió que la articulación entre colectividades que no contaban con una trayectoria electoral conjunta previa demandó un esfuerzo de coordinación superior, marcado además por la convocatoria de personeros técnicos sin experiencia política previa a reparticiones sectoriales.

"Ha sido un proceso de estos primeros seis meses, que uno puede encasillarlo como un proceso de instalación de un gobierno nuevo, de partidos que no habíamos trabajado juntos salvo el plebiscito del 2022, y eso implica una coordinación política mayor", advirtió Balladares.

En esta línea, indicó que desde su sector fueron "convocados por el Presidente José Antonio Kast a un gobierno de unidad y de emergencia, un gobierno que va más allá de los partidos que a él lo apoyaron en primera vuelta, incluso más allá de los partidos típicos del sector".

"Convocó ministros con distintas visiones, que no habían tenido roles públicos y que no vienen del mundo político principalmente, eso claramente genera ruidos, problemas y descoordinaciones", puntualizó la timonel RN, asegurando también que abordar esa situación es "un desafío en que el Gobierno tiene que poner mucho tiempo".