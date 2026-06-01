"Fiebre" chilena por láminas del álbum del Mundial llegó hasta la BBC

La "fiebre" chilena por las láminas del Mundial cruzó fronteras y llegó hasta la BBC, que destacó la masiva reunión de fanáticos realizada en el Estadio Bicentenario de La Florida, en Santiago, durante el Día del Patrimonio.

El medio británico informó que cerca de 8.000 personas se reunieron el domingo para participar en el mayor encuentro de intercambio de stickers Panini en Chile, en una jornada que sorprendió por la enorme cantidad de hinchas buscando completar sus álbumes antes del inicio del Mundial masculino.

En su publicación, la BBC remarcó que cada álbum tiene 980 láminas distribuidas en 112 páginas y que, incluso sin repetidas, se necesitan 140 sobres para completarlo.

También apuntó que cada paquete cuesta 1.100 pesos chilenos y que muchos fanáticos estaban tras figuras muy buscadas como Kylian Mbappé y Lamine Yamal.

"Lo que están viendo aquí puede parecer una multitud en un festival de música, pero en realidad son miles de personas intercambiando láminas Panini", señaló el medio británico sobre la jornada, que reunió a cerca de 8.000

"Si buscas encontrar a tu jugador favorito, diría que este probablemente es el lugar para estar", señalaron.