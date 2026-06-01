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Tópicos: País | Política | Cuenta Pública

Nuevo timonel PPD: "Aprobar la reforma tributaria con un voto pirquineado es un triunfo pírrico"

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El diputado Raúl Soto rechazó en Cooperativa la disposición planteada por el Presidente Kast y el Partido Republicano de sacar adelante su megarreforma aunque no haya acuerdo con la centroizquierda.

"Me parece que es una irresponsabilidad grande para Chile", afirmó en la antesala de la Cuenta Pública.

Nuevo timonel PPD:
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Soto negó que el senador Pedro Araya haya dicho que aprobará la ley de reconstrucción, "menos en las condiciones en las cuales está planteada: lo que ha hecho es abrirse a la posibilidad de conversar", explicó.

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El diputado y recién electo timonel del PPD, Raúl Soto, rechazó en Cooperativa la disposición planteada por el Presidente José Antonio Kast y el Partido Republicano de aprobar su megarreforma en el Senado incluso con el mínimo de votos, y sin acuerdo con la oposición.

"Aprobar algo tan importante como la reforma tributaria por un voto me parece una irresponsabilidad grande para Chile. Sobre todo cuando para generar condiciones de crecimiento, inversión y empleo, lo que se requiere son reglas del juego claras y sostenibles en el largo plazo, y no que estén cambiando cada cuatro años en función del gobierno de turno que llegue", afirmó el parlamentario en El Diario de Cooperativa, en la antesala de la Cuenta Pública.

Por ende, el opositor llamó al Presidente Kast "a ser más responsable, a buscar un pacto económico y social, un acuerdo como aquellos que se construían en los tiempos de la Concertación" con el fin de "cambiar el corazón del proyecto", insistiendo que "si alguien pretende aprobar una reforma tributaria con un voto 'pirquineado', es un triunfo pírrico en el corto plazo".

Por último, Soto negó que el senador PPD Pedro Araya se haya declarado dispuesto a aprobar la llamada ley de reconstrucción: "Lo que ha hecho es abrirse a la posibilidad de conversar, no ha señalado que va a votar a favor de esa iniciativa, menos en las condiciones en las cuales está planteada", zanjó.

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