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Tópicos: País | Presidente Kast

Moreira y la Cuenta Pública: "Hay que dar tranquilidad a los ciudadanos de que las cosas se van a hacer"

Publicado:
| Periodista Digital: Redacción Cooperativa

El senador UDI dijo a Cooperativa que lo exhibido en la etapa de instalación del Gobierno "no fue lo esperado", pero el hito de hoy marca una "fase nueva".

"Obviamente tenemos que hacernos una autocrítica y entender que las expectativas de la ciudadanía son más inmediatas de lo que pensábamos", reflexionó.

Moreira y la Cuenta Pública:
 ATON (archivo)

"La promesa (de campaña) hay que cumplirla: la gente necesita tener seguridad, empleo; que generemos certeza y confianza para que se invierta", aseguró Moreira.

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En los minutos previos a la primera Cuenta Pública de José Antonio Kast, el vicepresidente del Senado, Iván Moreira (UDI), advirtió en Cooperativa que es momento de que el Mandatario "dé tranquilidad a los ciudadanos de que las cosas se van a hacer".

"Creo que al Gobierno hay que evaluarlo en su dimensión cuando cumpla seis meses. Sin embargo, se tuvieron que tomar algunas medidas en cuanto a la instalación, que no fue lo esperado, pero finalmente, ya tenemos un Gobierno completamente instalado. Y en los próximos tres meses que le quedan, deberá demostrar los avances que ha tenido, independiente de que por tantas polémicas no se ha conocido verdaderamente lo que ha estado haciendo en estos (primeros) tres meses", reflexionó en El Diario de Cooperativa.

En concreto, el histórico militante gremialista espera que "en esta fase nueva, comencemos a concretar cosas, o dar tranquilidad a los ciudadanos de que las cosas se van a hacer", y por lo demás, "tenemos que hacernos una autocrítica: el Gobierno está en 39% de adhesión (en las encuestas) y ganó por un 59%... Eso nos está diciendo que las expectativas de la ciudadanía son más inmediatas de lo que pensábamos".

Con todo, e independiente del éxito alcanzado en distintos operativos policiales, Moreira subrayó que "hay que cumplir" con la promesa de campaña: "La gente necesita tener seguridad, empleo; que generemos certeza y confianza para que se invierta, lo que es sinónimo y esperanza de empleo", remató.

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