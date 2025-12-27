Futbolista de Burundi sufrió insólita muerte en el terreno de juego

Igiraneza Aimé Gueric, futbolista del club Les Guêpiers du Lac, de Burundi, falleció de manera trágica en el duelo de la liga local frente a LLB Amasipiri Never Give Up.

Según trascendió en medios locales, el jugador se tragó de forma accidental una moneda al intentar un ritual conocido como "gris-gris", el cual en algunas regiones de África se asocia con "magia".

Asimismo, el futbolista dejó el "amuleto" debajo de su lengua y terminó ingeriéndola sin intención, lo que le provocó la muerte.

A pesar de no confirma el motivo de la muerte, la Federación de Burundi emitió un comunicado: "En estos momentos dolorosos, enviamos nuestras más sinceras condolencias a la familia del jugador, al club Les Guêpiers du Lac y a toda la familia del fútbol burundés. Que su alma descanse en paz"