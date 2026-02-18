Gianluca Prestianni: De provocaciones en el Mundial sub 20 de Chile a acusado de racismo por Vinicius

Gianluca Prestianni, el volante argentino que fue acusado de insultar de forma racista a Vinicius Junior en el partido de ida de los play-offs de la Champions League ante Real Madrid, también tuvo situaciones polémicas en el último Mundial Sub 20 que se jugó en Chile.

El formado en Vélez Sarsfield fue una de las figuras argentinas en el pasado torneo planetario y no estuvo libre de episodios polémicos.

En semifinales del torneo, tras vencer a México, Prestianni pasó por zona mixta junto al resto del plantel bailando la canción de "El Chavo del Ocho" como burla hacia el cuadro azteca.

Ya en la final, en la que los trasandinos perdieron ante Marruecos por 2-0, el jugador de Benfica hizo unas controversiales declaraciones en contra del público chileno.

"Parecía que Chile había sido campeón, estaban más felices que los de Marruecos. A México le ganamos y Chile no llegó a cuartos. Nos pone felices que todos los países estén en contra de nosotros", dijo en el programa "Cambio de Frente".

El jugador fue acusado por Vinicius de haberlo llamado "mono" tras el festejo del gol que anotó para la victoria de Real Madrid, un caso que suscitó múltiples reacciones y que abrió una investigación de la UEFA.