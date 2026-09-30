Goitseone Phoko, el arquero figura que se viralizó por su peso y sus tremendas atajadas en Africa

Al igual como Vozinha, arquero de Colo Colo y Cabo Verde, se hizo viral por sus actuaciones en el pasado Mundial 2026, en las últimas horas las redes sociales se encendieron por el nivel de Goitseone Phoko, guardameta de Botsuana, quien llamó la atención por su aspecto físico y un increíble rendimiento en el empate 2-2 ante Túnez.

El partido, válido por las Clasificatorias de la Copa Africana, tuvo a Phoko como protagonista debido a las fuertes críticas que recibió en redes sociales, por un evidente sobrepeso.

Sin embargo, a la hora del partido, el arquero de 31 años respondió y en redes sociales su nombre se viralizó por el sorpresivo rendimiento, evitando la derrota de Botsuana en el partido ante Túnez.

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