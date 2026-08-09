"Hackeo" a la iluminación del estadio llevó a suspender partido Montevideo City Torque vs. Peñarol

El fútbol uruguayo volvió a tener una situación insólita durante la jornada sabatina, con la suspensión del partido entre Montevideo City Torque y Peñarol por inconvenientes técnicos con la luz en el Estadio Charrúa.

La contienda, por la primera fecha del torneo Clausura, estaba programado para las 18:30 en horario local. Sin embargo, la iluminación se apagó repentinamente mientras los jugadores salían a la cancha.

Tras un par de intermitencias, los focos se apagaron definitivamente. Únicamente se vio afectada la iluminación principal del estadio, quedando encendidas las vallas publicitarias LED y los equipos de prensa y televisión.

Inicialmente el encuentro fue demorado, pero acabó por ser suspendido de forma oficial tras alrededor de 50 minutos de espera.

Javier Nóblega, Director de Negocios de Montevideo City Torque, aseguró a la prensa que fue "un hackeo a una red lumínica, no es un tema de potencia, sino un hackeo en la red".

"Lo estábamos solucionando con los operadores de Estados Unidos de la red. Lo solucionamos y tomaron la decisión de suspender el partido, a mi entender de forma un poco apresurada, pero ya no podíamos dar vuelta atrás", lamentó.

Además, apuntó que "hubo mucha gente involucrada en la toma de decisiones. Caía gente que no sabíamos quién era, que no tenía competencia dentro del problema. Se toma la decisión apresurada. Pero bueno, ya está".

En tanto, el árbitro Javier Feres evitó hablar en profundidad sobre la situación, limitándose a señalar que "la decisión fue mía. Yo soy el que decide cuándo se juega y cuándo no".

Según el medio Montevideo Portal, "Marcelo de León, director del Departamento de Arbitraje de la Asociación Uruguaya de Fútbol, había recomendado esperar un rato más y disputar el encuentro".