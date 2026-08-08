Escolta del exministro Cordero frustró a disparos un portonazo en Vitacura

El escolta del exministro de Seguridad Pública Luis Cordero frustró a disparos un intento de portonazo, afuera de un domicilio de la comuna de Vitacura.

Según los primeros antecedentes, al pasar a buscar a Cordero a ese inmueble, un grupo de delincuentes intentó robar el vehículo fiscal en el que el funcionario se trasladaba.

"Esta víctima es funcionario activo de Carabineros, desempeñando funciones como escolta de un exministro de Estado del Gobierno anterior. En ese contexto, fue abordado por un vehículo con cuatro sujetos en su interior, de los cuales descendieron tres de ellos", informó el fiscal de flagrancia Fernando Ceballos.

"Un sujeto permaneció al volante del vehículo (de los antisociales) y lo intimidaron con armas de fuego. (La víctima) se identificó como funcionario de Carabineros, y logró repeler el robo mediante el uso de su arma de servicio, percutando algunos disparos de acuerdo a los antecedentes preliminares y evidencia en el sitio del suceso", agregó el persecutoe de la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente.

La acción del policía provocó que los delincuentes huyeran del lugar, por lo que Carabineros inició una persecución.

Cuatro detenidos: tres adultos y un menor

El seguimiento terminó con cuatro personas detenidas en la comuna de Lo Espejo, a la altura de la esquina de Ruta 5 con Avenida El Parrón, luego de que los sujetos chocaran contra un vehículo municipal y una camioneta particular.

Los sospechosos, tres adutos y un menor de 14 años, fueron conducidos a la 37° Comisaría de Vitacura, y pasarán a control de detención durante esta jornada.

Desde el entorno del exministro, afirman que cuando se produjo el incidente, Cordero se encontraba participando de una cena en la vivienda del sector oriente.

El Servicio de Encargo y Búsqueda de Vehículos (SEBV) de Carabineros quedó a cargo de las diligencias del caso.