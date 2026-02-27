Hincha tumbó a Messi, camisetas iguales y trifulcas: El amistoso de Inter Miami en Puerto Rico

Inter Miami e Independiente del Valle disputaron en Puerto Rico el amistoso que tenían pendiente desde el pasado 12 de febrero por una lesión de Lionel Messi, quien resultó protagonista del movido duelo.

En lo futbolístico, el equipo de la MLS ganó por 2-1 gracias a un penal del astro argentino, luego de que Santi Morales (15') adelantó a los de Miami y Patrik Mercado igualó para los ecuatorianos dos minutos después.

Sin embargo, el encuentro estuvo marcado por las curiosidades, iniciando con que ambos equipos jugaron con uniformes negros, complicando la óptima identificación de los jugadores en la transmisión de televisión.

Por otro lado, al minuto 19 se generó una gran trifulca entre ambos cuadros, con Luis Suárez y Jordy Alcívar teniendo el careo más intenso.

Messi también se enfrascó con el capitán del IDV, Jhegson Méndez, encarándolo con un jalón de camiseta luego de un cruce en disputa por el balón.

Además, el encuentro tuvo que detenerse al minuto 88 por una invasión de algunos hinchas a la cancha para ir en busca de una foto o saludo con Messi.

La imágen del partido fue un fanático que logró abrazar desde atrás al "10" y terminó derribándolo, pues se mantuvo aferrado al futbolista pese a la acción de un guardia.