Histórico: Por primera vez no habrá un jugador de Real Madrid en convocatoria española para el Mundial

Este lunes se dio a conocer la lista de 26 convocados de España para el Mundial de Norteamérica 2026 en la que por primera vez en la historia de este torneo no cuenta con un jugador de Real Madrid en la plantilla.

Dean Huijsen, Fran García y Gonzalo García entraron en la prenómina de 55 futbolistas, pero ninguno formó parte de la lista anunciada este lunes.

El más regular era Huijsen, que había sido parte de múltiples convocatorias tras su debut en marzo de 2025, sin embargo, su irregular temporada en el cuadro merengue hizo que perdiera su puesto.

Luis de la Fuente, entrenador de la selección española, tuvo palabras para explicar la ausencia de futbolistas del club blanco. "Afortunadamente soy seleccionador nacional, no miro la procedencia de ningún jugador. Yo sólo miro si un jugador tiene la posibilidad de jugar con nosotros. No miro su equipo", explicó el seleccionador sobre la ausencia de jugadores del equipo de la capital en su convocatoria.

Si bien es la primera Copa Mundial sin un jugador de Real Madrid en la nómina de los ibéricos, no es el primer gran torneo en el que sucede, puesto que en la Eurocopa de 2021 también tuvo la ausencia total de jugadores merengues tras las lesiones de Daniel Carvajal y Sergio Ramos.

En cuando a la cita internacional, España formará parte del Grupo H, en el cual debutará ante Cabo Verde el 15 de junio en Atlanta, posteriormente y sin traslado, se medirá contra Arabia Saudita el 21 y finalmente cruzará la frontera para enfrentarse a Uruguay el 26 en Guadalajara.