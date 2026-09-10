Independiente oficializó la venta de Maximiliano Gutiérrez al fútbol ruso

El esperado salto de Maximiliano Gutiérrez al fútbol europeo quedó oficialmente confirmado, luego de que Independiente de Avellaneda anunció la transferencia del extremo chileno a Dinamo de Moscú.

El cuadro argentino informó que el seleccionado nacional superó los exámenes médicos y completó su traspaso definitivo al elenco ruso, poniendo fin a su breve estadía en el fútbol trasandino.

"El delantero continuará su carrera en Rusia, tras superar el reconocimiento médico y concretar el acuerdo con la entidad europea", señaló Independiente en su comunicado.

La operación contempla la transferencia del 100 por ciento de los derechos económicos de Gutiérrez por siete millones de euros, monto que será repartido entre el "Rojo" y Huachipato, club que conservaba el 50 por ciento de su pase.

"Desde el Club Atlético Independiente queremos destacar el breve, pero intenso paso de Maxi por nuestra institución y agradecerle por haber defendido nuestra camiseta. ¡Lo mejor para lo que viene, Guty!", expresó el conjunto de Avellaneda.

Gutiérrez llegó a Independiente en febrero de 2026 procedente de Huachipato y alcanzó a disputar 17 partidos, con cuatro goles y dos asistencias, antes de concretar su primera experiencia en el fútbol europeo.