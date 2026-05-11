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Tópicos: Deportes | Fútbol | Internacional

Investigan a jugador por presunto abuso sexual tras amistoso entre Chile y Cabo Verde

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El hecho supuestamente ocurrió en un hotel de Auckland tras un partido de la FIFA Series.

Investigan a jugador por presunto abuso sexual tras amistoso entre Chile y Cabo Verde
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La policía de Nueva Zelanda abrió una investigación contra un futbolista de Cabo Verde por una denuncia de presunto ataque sexual, luego del amistoso que esa selección disputó ante Chile el viernes 27 de marzo en el Eden Park de Auckland, por la FIFA Series.

Según informó el New Zealand Herald, el presunto incidente ocurrió en el hotel de concentración del equipo africano horas después del partido ante La Roja.

La policía neozelandesa confirmó que recibió la denuncia el 10 de abril y que el caso se encuentra bajo investigación, sin entregar mayores detalles por tratarse de una indagatoria en curso.

El medio también señaló que la policía solicitó registros de cámaras de seguridad del hotel, mientras FIFA no realizó comentarios oficiales por la investigación de las autoridades locales.

Cabo Verde participó en el cuadrangular junto a Chile, Nueva Zelanda y Finlandia, y está clasificado para disputar el próximo Mundial.

Chile superó 4-2 a Cabo Verde en el duelo amistoso.

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