Subsecretaria de Salud Pública: "La investigación científica siempre es útil"

La subsecretaria de Salud Pública, Alejandra Pizarro, destacó este lunes la importancia de la investigación científica sobre enfermedades endémicas como el Hantavirus, en medio de la preocupación generada por los recientes casos vinculados a un crucero internacional y del aumento de virus respiratorios previo al invierno.

En conversación con Cooperativa, la autoridad sanitaria puso énfasis en el aporte que realizan universidades y centros de investigación al estudio del Hanta en el país, especialmente tras las declaraciones del presidente José Antonio Kast respecto al impacto de las investigaciones científicas.

"La investigación siempre es útil y sobre todo si puede tener repercusiones en políticas públicas y en la salud pública", afirmó Pizarro, agregando que en Chile existen hace décadas distintos equipos universitarios dedicados al estudio del Hantavirus en diversas regiones del país.

La subsecretaria también valoró los estudios desarrollados por instituciones como la Universidad Austral sobre reservorios, transmisión y comportamiento ambiental del virus, asegurando que este tipo de investigaciones permite fortalecer la vigilancia epidemiológica y las estrategias de prevención.

"Yo creo que siempre es virtuoso tener investigadores que estén investigando justamente de las enfermedades endémicas de nuestro país", sostuvo.

"Es una oportunidad para reforzar las medidas de prevención"

Respecto a la alarma generada tras la muerte de pasajeros de un crucero que pasó por Sudamérica, Pizarro aseguró que la preocupación ciudadana puede transformarse en una instancia útil para reforzar las medidas preventivas frente al Hantavirus en Chile.

"Nosotros en Chile tenemos Hanta, en nuestro país es endémico para el Hanta. Entonces es una oportunidad para que podamos reforzar las medidas de prevención en la población, para que podamos reforzar la vigilancia", señaló.

La autoridad recordó además que, aunque el virus suele asociarse al verano y a zonas del sur del país, el riesgo no desaparece durante otras estaciones. "Se asocia justamente al periodo estival, al periodo de verano, pero no desaparece. Hemos visto casos de Hanta en nuestro país en el invierno, en primavera, en otoño,", advirtió.

Sobre los dos ciudadanos chilenos que permanecían bajo observación preventiva tras tener contacto con personas del crucero, confirmó que continúan asintomáticos y bajo seguimiento epidemiológico, además de aislamiento preventivo durante el periodo de incubación.