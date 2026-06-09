Jayden Nelson reemplazó al lesionado Marcelo Flores en Canadá para el Mundial

La selección masculina de Canadá anunció este martes la incorporación de Jayden Nelson a su plantel para el Mundial de 2026, en reemplazo de Marcelo Flores, quien quedó fuera del torneo por lesión.

El atacante de Tigres UANL, de la Liga MX, fue sometido el pasado 5 de junio a una intervención quirúrgica para reparar una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla, dolencia que sufrió durante la final de la Copa de Campeones de la Concacaf de 2026.

Nelson, futbolista de 23 años que milita en Austin FC de la MLS, se incorporará a la concentración del equipo dirigido por Jesse Marsch, que afrontará la Copa del Mundo como una de las selecciones anfitrionas.