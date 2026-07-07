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Tópicos: Deportes | Fútbol | Internacional

Jugador fue detenido en pleno calentamiento en la liga de Ecuador

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

José Hernández, de Mushuc Runa, se alistaba para jugar ante la UC de Quito.

Jugador fue detenido en pleno calentamiento en la liga de Ecuador
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El futbolista ecuatoriano José Hernández, de Mushuc Runa, fue detenido este lunes cuando calentaba para jugar contra Universidad Católica de Quito en el partido que enfrentaba a ambos equipos por la fecha 17 de la Primera Dvisión de Ecuador.

Agentes de la Policía Nacional ecuatoriana ingresaron a la cancha del Estadio "Atahualpa" cuando Hernández realizaba los ejercicios de calentamiento junto a sus compañeros, y pronto se hizo viral en redes sociales el vídeo de los policías llevándose del estadio al futbolista esposado.

De acuerdo con medios locales, la detención responde a una demanda por presunto impago a raíz de un juicio de pensión de alimentos.

La detención obligó al técnico de Mushuc Runa, Paul Velez, a hacer un cambio inesperado en su once titular, pues Hernández figuraba dentro de la alineación para iniciar el encuentro como lateral izquierdo, pero su lugar tuvo que ser equipado finalmente por Jeremy Cusme.

La situación no pasó factura al "Ponchito", que dio la sorpresa al imponerse por 2-3 en su visitante a la Universidad Católica.

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