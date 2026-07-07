Timonel PPD e impugnación ante el TC: Tenemos diferencias sustantivas con la megarreforma

El presidente del PPD, Raúl Soto, adelantó en Cooperativa que los partidos de oposición buscarán impugnar ante el Tribunal Constitucional la megarreforma impulsada por el Ejecutivo, aludiendo a "diferencias sustantivas" con el proyecto, aunque los detalles serán afinados este jueves.

En El Primer Café, Soto detalló que "el acuerdo que sigue vigente es que el jueves se toma la decisión respecto de si recurrir al Tribunal Constitucional, en qué oportunidad y en cuáles temas, y se va a tomar en una mesa que estamos convocando donde van a participar los presidentes de partido, los jefes de bancada de la Cámara y del Senado y expertos constitucionalistas de todas las sensibilidades políticas, de manera tal de escuchar los argumentos y en función de eso tomar la decisión política final".

"Si como oposición decidimos el jueves ir en conjunto vía un requerimiento al Tribunal Constitucional para impugnar la reforma tributaria del gobierno es porque tenemos diferencias sustantivas de fondo y lo que queremos hacer es defender los intereses de los chilenos y chilenas", añadió.

Por su parte, el timonel comunista Lautaro Carmona precisó que "hay un acuerdo de parte de la mesa política de que este tema se aborde, para concluir, el día jueves en la mañana. Han habido distintas reuniones previas, han participado las jefaturas de bancadas, los especialistas, pero el acumulado de esa información va a estar presente para afinar el jueves la posición que es ir al Tribunal Constitucional".

"A algunos les llama la atención que tengamos una mirada cuestionadora (...) es obvio que son las reglas del juego que están y con las cuales hay que hacer la actividad política marcando el punto que uno tiene", dijo.

Oficialismo cuestiona uso del TC

Desde el oficialismo, el diputado republicano Agustín Romero planteó que "a través de la figura de la invariabilidad tú mantienes ciertas reglas del juego que pacta el Estado de Chile con los inversionistas, pero en ninguna parte del proyecto, al menos yo no lo vi, existe una limitación que se le imponga al Estado o a los futuros gobiernos a que si quieren cambiar las reglas del juego lo hagan o no".

"No veo la inconstitucionalidad. Ahora, si naturalmente es un derecho y esto es parte de la institucionalidad y especialmente ahora si le conviene a la izquierda ir al Tribunal Constitucional porque le están tomando la mano, evidentemente que eso tiene un riesgo, de politizarlo, de transformarlo en la tercera cámara y se termina desnaturalizando una institución", cuestionó.

El parlamentario insistió en que "ante cualquier proyecto donde saben que no tienen los votos, la primera amenaza es el Tribunal Constitucional. En esto no se había presentado una coma del proyecto cuando se dijo que era inconstitucional".

El diputado Jorge Guzmán (Evópoli) dijo que "claramente Chile ha perdido certidumbre económica y obviamente cuando viene un inversionista a Chile y le dicen 'las reglas del juego son estas' y al poco andar le cambian las reglas obviamente Chile pierde credibilidad, pierde seriedad en cuanto a a atraer inversión".

"Lo que estamos haciendo en este proyecto es establecer que las reglas del juego para los inversionistas no van a ser cambiadas en el tiempo según la conveniencia del sector público y eso me parece que da seriedad, certidumbre a lo que hace Chile", añadió.