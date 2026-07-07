BTS en Chile: Ministra Duco aseguró que el enojo ARMY debería ir contra la productora

Sigue la polémica en torno a los conciertos de BTS en Chile, con la ministra del Deporte Natalia Duco descartando tener que asumir el costo de esta controversia, apuntando a que ARMY -como se conoce a los seguidores del septeto surcoreano- deberían sentir rabia contra la productora DG Medios y no contra el Gobierno.

Desde el Palacio de La Moneda, dijo "empatizar con la sensación que tienen todos los fans de BTS y decir que las personas con las que tienen que tener esa sensación es con la productora".

La secretaria de Estado entregó una actualización respecto a la situación de los conciertos de los ídolos del K-pop en el Estadio Nacional, ratificando que se le entregó una nueva oportunidad a la productora DG Medios para que presenten un nuevo plan de montaje y así las presentaciones puedan realizarse en el coliseo de Ñuñoa.

"Le dimos otra oportunidad a la productora para que nos presente nuevamente los documentos y estamos a la espera de que eso ocurra", indicó Duco, sosteniendo que "si es que la productora nos presenta los nuevos antecedentes que sean compatibles con la mantención del pasto, nosotros le vamos a acceder el coliseo del Estadio Nacional".

Este plazo "de máxima urgencia" para la entrega de la documentación técnica, relativas a peso, distribución de cargas, protección del césped y solución constructiva, no tiene fecha definida, siendo responsabilidad de DG Medios cumplir estos "requisitos indispensables" para la autorización de los shows en el Estadio Nacional, agendados para el 14, 16 y 17 de octubre.