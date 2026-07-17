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Tópicos: Deportes | Fútbol | Internacional

Justicia ordenó a jugador de Cerro Porteño alejarse de su exmujer y su hija

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

El futbolista argentino Sergio Araujo no podrá aproximarse a menos de 500 metros ni comunicarse con la denunciante mientras continúa la investigación.

Justicia ordenó a jugador de Cerro Porteño alejarse de su exmujer y su hija
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Una jueza española ordenó al futbolista argentino de Cerro Porteño, Sergio Araujo, mantenerse a una distancia mínima de 500 metros de su exmujer y de la hija de ambos, tras una denuncia por presuntos delitos de violencia machista y ocupación de una vivienda familiar.

El exdelantero de UD Las Palmas tampoco podrá comunicarse con la denunciante ni acercarse a su lugar de trabajo, según informó el Tribunal Superior de Justicia de Canarias.

El Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 2 de Las Palmas de Gran Canaria otorgó provisionalmente a la madre la guarda y custodia de la hija menor, aunque mantuvo el ejercicio conjunto de la patria potestad.

La magistrada también ordenó desalojar a los familiares y personas de confianza del futbolista que ocupaban la vivienda familiar, entregar las llaves y restituir el inmueble a la denunciante y a su hija.

La resolución se sustentó en declaraciones de testigos e informes policiales recopilados durante las diligencias realizadas hasta ahora.

El procedimiento permanece en fase de instrucción y las medidas decretadas son cautelares, por lo que no determinan anticipadamente el resultado del proceso ni la responsabilidad penal de las personas investigadas.

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