Kazuyoshi Miura desafía al tiempo y debutó con 58 años en la tercera división japonesa

Kazuyoshi Miura continúa escribiendo páginas irrepetibles en la historia del futbol mundial dado que con sus 58 años y 130 días, el legendario delantero japonés fue titular en el duelo de la cuarta división nipona entre Atlético Suzuka y Veertien Mie, marcando oficialmente el inicio de su 40ª temporada como jugador profesional.

Aunque ya había tenido actividad semanas atrás, el club decidió rendirle homenaje con una titularidad en casa, celebrando una hazaña sin precedentes en el deporte profesional.

Conocido mundialmente como el 'Rey Kazu', Miura no solo es un símbolo de longevidad y pasión, sino también una figura cultural que ayudó a popularizar el futbol japonés, incluso influyendo en generaciones que crecieron con la famosa caricatura Supercampeones (Captain Tsubasa), donde el sueño de nunca dejar de jugar parecía fantasía hasta que Miura lo convirtió en realidad.

"Sé que es raro que un atleta profesional celebre su 40ª temporada y me siento realmente afortunado y agradecido. Creo que puedo seguir jugando", comentó tras el partido.