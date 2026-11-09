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Tópicos: Deportes | Fútbol | Internacional

La agenda de los amistosos internacionales para este fin de semana

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La Roja enfrentará a Colombia en Cali.

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La agenda de los amistosos internacionales para este fin de semana
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Esta semana comienza la fecha FIFA de noviembre y mientras en Europa se disputa la Nations League, en el resto del mundo varias selecciones disputarán amistosos internacionales.

La acción se concentrará los días viernes 13 y sábado 14 de noviembre, y La Roja será protagonista con amistoso ante Colombia en la ciudad de Cali.

Revisa la agenda de amistosos para el fin de semana a continuación: 

Viernes 13 de noviembre

  • Singapur vs. Paraguay. 09:00 horas. Estadio Nacional de Singapur
  • Arabia Saudita vs. Corea del Sur. 11:00 horas. Estadio Jassim bin Hamad, Doha
  • Catar vs. Australia. 11:45 horas. Estadio Abdullah bin Khalifa, Doha
  • Argentina vs. Uruguay. 20:00 horas. Estadio La Bombonera
  • Colombia vs. Chile. 21:00 horas. Estadio "Pascual Guerrero", Cali
  • Ecuador vs. Costa Rica. 21:00 horas. Estadio Olímpico Atahualpa, Quito
  • Perú vs. Bolivia. 22:00 horas. Estadio "Alejandro Villanueva", Lima

Sábado 14 de noviembre

  • Japón vs. Brasil. 07:15 horas. Estadio Nacional de Singapur
  • Palestina vs. Irán. 12:00 horas. Basra International Stadium, Irak
  • País Vasco vs. Venezuela. 16:00 horas. Estadio San Mamés, Bilbao

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