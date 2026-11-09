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La agenda de los amistosos internacionales para este fin de semana
Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
La Roja enfrentará a Colombia en Cali.
Revisa la agenda de partidos en Cooperativa.cl.
La Roja enfrentará a Colombia en Cali.
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Esta semana comienza la fecha FIFA de noviembre y mientras en Europa se disputa la Nations League, en el resto del mundo varias selecciones disputarán amistosos internacionales.
La acción se concentrará los días viernes 13 y sábado 14 de noviembre, y La Roja será protagonista con amistoso ante Colombia en la ciudad de Cali.
Revisa la agenda de amistosos para el fin de semana a continuación: