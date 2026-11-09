La agenda de los amistosos internacionales para este fin de semana

Esta semana comienza la fecha FIFA de noviembre y mientras en Europa se disputa la Nations League, en el resto del mundo varias selecciones disputarán amistosos internacionales.

La acción se concentrará los días viernes 13 y sábado 14 de noviembre, y La Roja será protagonista con amistoso ante Colombia en la ciudad de Cali.

Revisa la agenda de amistosos para el fin de semana a continuación:

Viernes 13 de noviembre

Singapur vs. Paraguay. 09:00 horas. Estadio Nacional de Singapur

Estadio Nacional de Singapur Arabia Saudita vs. Corea del Sur. 11:00 horas. Estadio Jassim bin Hamad, Doha

Estadio Jassim bin Hamad, Doha Catar vs. Australia. 11:45 horas. Estadio Abdullah bin Khalifa, Doha

Estadio Abdullah bin Khalifa, Doha Argentina vs. Uruguay. 20:00 horas. Estadio La Bombonera

Estadio La Bombonera Colombia vs. Chile. 21:00 horas. Estadio "Pascual Guerrero", Cali

Ecuador vs. Costa Rica. 21:00 horas . Estadio Olímpico Atahualpa, Quito

. Estadio Olímpico Atahualpa, Quito Perú vs. Bolivia. 22:00 horas. Estadio "Alejandro Villanueva", Lima

Sábado 14 de noviembre