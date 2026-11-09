La COP31 empezó con caos organizativo y expectativas moderadas

La cumbre climática COP31 comenzó este lunes en Antalya, Turquía, entre llamadas a la cooperación internacional en un mundo enfrentado y dividido, nuevas señales de la aceleración del calentamiento y un caos organizativo que dejó a miles de participantes atrapados en largas colas.

Mientras los representantes de casi 200 países comenzaban dos semanas de negociaciones sobre el futuro del planeta, la ONU advertía que el calentamiento se ha convertido en una "crisis sanitaria mundial de proporciones pandémicas", con unas 50 mil muertes estimadas por las olas de calor en Europa durante el verano.

La primera jornada estuvo marcada por el contraste entre la urgencia de actuar, con una temperatura media mundial que entre enero y septiembre superó en 1,47 grados los niveles preindustriales, y las dificultades políticas, económicas e incluso logísticas para dar una respuesta conjunta.

El ministro turco de Medio Ambiente, Murat Kurum, presidente de la Conferencia, apeló a reconstruir la confianza internacional en un contexto de creciente fragmentación.

"Las guerras y las tensiones geopolíticas persisten. Las rutas comerciales, las redes energéticas y las cadenas de suministro se están rediseñando", advirtió en su discurso inaugural.

"Cada crisis empeora las demás", añadió Kurum, quien recordó que todo está conectado y que las sequías pueden disparar los precios de los alimentos a miles de kilómetros y que la escasez de agua afecta a la economía, las migraciones y la seguridad.

Australia lidera negociaciones

La COP31 se celebra bajo una fórmula inédita: Turquía ejerce la presidencia y Australia lidera las negociaciones.

El ministro australiano de Cambio Climático, Chris Bowen, pidió a las delegaciones superar sus diferencias y demostrar que la cooperación internacional todavía puede ofrecer resultados.

"Mostremos al mundo que el multilateralismo funciona", dijo Bowen en una cumbre en la que no participa Estados Unidos debido al negacionismo climático de Donald Trump.

Un planeta que bate récords

La urgencia quedó reflejada en los datos presentados por la Organización Meteorológica Mundial, cuya secretaria general, la argentina Celeste Saulo, confirmó que los últimos 12 años han sido los más cálidos desde que existen registros.

Entre enero y septiembre, la temperatura media mundial superó en 1,47 grados los niveles preindustriales, mientras el calor acumulado en los océanos alcanzó máximos históricos por décimo año consecutivo.

Saulo advirtió además que el fenómeno de El Niño de 2026-2027, que se produce por un calentamiento anómalo del Pacífico ecuatorial, presenta una potencia nunca vista y podría contribuir a que 2027 marque un nuevo récord de temperatura.

"Está fuera de todos los registros. Es diferente de cualquier otro fenómeno de El Niño que hayamos observado", señaló.

El nivel del mar también alcanzó un nuevo máximo, con riesgos crecientes para unos 900 millones de personas que viven en zonas costeras bajas, destacó.

El secretario ejecutivo de ONU Cambio Climático, Simon Stiell, alertó que cientos de millones de personas han sufrido temperaturas extremas en Asia y vinculó el aumento de los riesgos sanitarios con los combustibles fósiles.

"Para demasiadas personas, el cambio climático es mortal", afirmó.

"En esta cumbre, los países deben elegir: electrificación o conmoción", afirmó Stiell en respaldo de una de las principales iniciativas de la presidencia de la COP31: elevar la participación de la electricidad en el consumo final mundial de energía del actual 20 por ciento al 35 por ciento en el año 2035.

Colas interminables

El tono grave de las advertencias contrastó con el caos que se vivió en los accesos al recinto, situado a unos 18 kilómetros del centro de Antalya.

Los tranvías circularon abarrotados desde primera hora, mientras las colas para obtener las acreditaciones fueron tan largas que la organización pidió a los participantes que aplazaran su llegada hasta el martes si les era posible.

El enorme complejo que acoge la cumbre, construido para la Exposición Mundial de Antalya de 2016 y adaptado para la COP31, afrontará otra prueba el miércoles y jueves, cuando está prevista la llegada de los líderes mundiales, entre los que destaca el presidente de Brasil, Luiz Inácio 'Lula' da Silva.

La disputa por el dinero

El financiamiento volvió a perfilarse como uno de los grandes obstáculos en las negociaciones.

En 2024, los países más ricos acordaron movilizar al menos 300 mil millones de dólares anuales para las economías en desarrollo a partir de 2035, dentro de una meta más amplia de 1,3 billones anuales.

Sin embargo, la ausencia de EE.UU. y el hecho de que la Unión Europea haya dejado claro que no aumentará los fondos, no dan para esperar avances en ese terreno.

La panameña Ana Aguilar, presidenta del grupo negociador AILAC, que agrupa a siete Estados latinoamericanos, advirtió que la región necesita recursos que no agraven su endeudamiento.

"No podemos hacer nuestra adaptación por medio de préstamos", dijo a la agencia de noticias EFE.

Aguilar reclamó que los países ricos respondan por sus compromisos financieros, incluso movilizando capital privado, y que se simplifiquen los procedimientos para obtener los recursos.