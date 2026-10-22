La explicación del DT de Montreal por el papelón con Alexis en la final de Canadá

Philippe Eullaffroy, técnico de CF Montreal, habló ante los medios tras la derrota ante Forge FC en la final del Campeonato Canadiense y explicó el papelón que sufrió Alexis Sánchez, quien calentó todo el partido y no alcanzó a entrenar a la tanda de penales.

Según informaron los periodistas presentes en la conferencia, Eullaffroy confirmó que Alexis y el arquero Samsy Keita debían ingresar para la definición, pero se les pasó el tiempo límite para hacer el cambio y que tampoco hubo una interrupción de juego para que pudieran entrar.

Además, explicó también sus razones para dejarlo en la banca los 120 minutos de juego, señalanado que la expulsión de Brayan Vera (54') perjudicó sus planes y consideró que Alexis no entraría en las mejores condiciones jugando 10 contra 11.

Por último, descartó que Alexis tuviera problemas físicos o lesiones.

CF Montrea, que también está en el último lugar de la Conferencia Este de la MLS, jugará su próximo partido este sábado, a las 14:30 horas (17:30 GMT), ante Nashville SC.