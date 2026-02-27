La policía de Noruega detuvo a futbolistas de Primera División

La Policía de Noruega detuvo a siete personas, entre ellas futbolistas, bajo la acusación de presunta corrupción y arreglo de partidos en la máxima categoría del país.

El operativo policial incluyó el allanamiento de diversos domicilios y culminó con los arrestos durante esta semana, manteniendo a uno de los sospechosos en dependencias judiciales de forma preventiva.

El diario local Verdens Gang reveló que entre los involucrados figuran integrantes de KFUM Oslo, equipo que finalizó en la duodécima posición del torneo de Primera División durante la campaña anterior.

Las autoridades confirmaron que la investigación apuntó directamente a las redes de fraude vinculadas al deporte profesional y las apuestas ilícitas.

El secretario general de la Asociación Noruega de Fútbol, Karl-Petter Løken, lamentó el suceso y ratificó la postura inflexible del organismo frente a estos delitos:"El caso demostró que se detectaron presuntas acciones indeseables e ilegales. Aplicamos una política de tolerancia cero con las apuestas de jugadores. La manipulación de partidos es la mayor amenaza para el deporte".

La federación local confirmó que evaluará la creación de un comité disciplinario independiente para sancionar a los responsables. Este escándalo remeció al fútbol de Noruega 14 años después del último gran caso de amaños, el cual tuvo ramificaciones en Suecia y terminó con condenas para varios jugadores de Follo FK y Asker SK.