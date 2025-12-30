Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Internacional

La programación del fútbol internacional para el primer fin de semana del 2026

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Las grandes ligas arrancan con todo el nuevo año.

La programación del fútbol internacional para el primer fin de semana del 2026
contenido de servicio
El 2026 arranca la siguiente semana y con ello la acción del fútbol en Europa se mantiene activa. Tras los duelos por Año Nuevo, los partidos en las ligas de Francia, España, Inglaterra, Escocia y la Copa de Africa se mantendrán en disputa durante el primer fin de semana.

Revisa la agenda del fútbol internacional:

Viernes 2 de enero

Serie A

  • Cagliari vs. AC Milan, 16:45 horas. Unipol Domus.

Ligue 1

  • Toulouse vs. Lens, 16:45 horas. Stadium de Toulouse.

La Liga

  • Rayo Vallecano vs. Getafe, 17:00 horas. Estadio de Vallecas.


Sábado 3 de enero

Premier League

  • Aston Villa vs. Nottingham Forest, 09:30 horas. Villa Park.
  • Brighton vs. Burnley, 12:00 horas. American Express Stadium.
  • Wolves vs. West Ham, 12:00 horas. Molineux Stadium.
  • Bournemouth vs. Arsenal, 14:30 horas. Vitality Stadium.

Serie A

  • Como vs. Udinese, 08:30 horas. Estadio "Giuseppe Sinigaglia".
  • Genoa vs. Pisa, 11:00 horas. Estadio "Luigi Ferraris".
  • Sassuolo vs. Parma, 11:00 horas. Mapei Stadium.
  • Juventus vs. Lecce, 14:00 horas. Allianz Stadium.
  • Atalanta vs. AS Roma, 16:45 horas. Gewiss Stadium.

La Liga

  • Celta de Vigo vs. Valencia, 10:00 horas. Estadio de Balaídos.
  • Osasuna vs. Athletic Club, 12:15 horas. Estadio El Sadar.
  • Elche vs. Villarreal, 14:30 horas. Estadio "Manuel Martínez Valero".
  • Espanyol vs. FC Barcelona, 17:00 horas. Stage Front Stadium.

Ligue 1

  • AS Monaco vs. Lyon, 13:00 horas. Estadio "Luis II".
  • Niza vs. Estrasburgo, 15:00 horas. Allianz Riviera.
  • Lille vs. Rennes, 17:05 horas. Estadio "Pierre-Mauroy".

Copa Africa

  • Mali vs. Túnez, 16:00 horas. Mohammed V Stadium.

Scottish Premiership

  • Celtic vs. Rangers, 09:30 horas. Celtic Park.

Domingo 4 de enero

Premier League

  • Leeds Utd vs. Manchester Utd, 09:30 horas. Elland Road.
  • Everton vs. Brentford, 12:00 horas. Goodison Park.
  • Fulham vs. Liverpool, 12:00 horas. Craven Cottage.
  • Newcastle vs. Crystal Palace, 12:00 horas. St. James' Park.
  • Tottenham vs. Sunderland, 12:00 horas. Tottenham Hotspur Stadium.
  • Manchester City vs. Chelsea, 14:30 horas. Etihad Stadium.

Serie A

  • Lazio vs. Napoli, 08:30 horas. Estadio Olímpico de Roma.
  • Fiorentina vs. Cremonese, 11:00 horas. Estadio "Artemio Franchi".
  • Hellas Verona vs. Torino, 14:00 horas. Estadio "Marcantonio Bentegodi".
  • Inter de Milán vs. Bologna, 16:45 horas. Estadio "Giuseppe Meazza".

La Liga

  • Sevilla vs. Levante, 10:00 horas. Estadio "Ramón Sánchez-Pizjuán".
  • Real Madrid vs. Real Betis, 12:15 horas. Estadio "Santiago Bernabéu".
  • Alavés vs. Real Oviedo, 14:30 horas. Estadio de Mendizorroza.
  • Mallorca vs. Girona, 14:30 horas. Estadi Mallorca Son Moix.
  • Real Sociedad vs. Atlético de Madrid, 17:00 horas. Reale Arena.

Ligue 1

  • Marsella vs. Nantes, 11:00 horas. Estadio Vélodrome.
  • Le Havre vs. Angers, 13:15 horas. Stade Océane.
  • Brest vs. Auxerre, 13:15 horas. Estadio "Francis-Le Blé".
  • PSG vs. Paris FC, 16:45 horas. Estadio "Parque de los Príncipes".

Copa Africa

  • Marruecos vs. Tanzania, 13:00 horas. Stade "Prince Moulay Abdallah".

En portada