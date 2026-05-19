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Tópicos: Deportes | Fútbol | Internacional

Lewandowski ganó juicio contra exagente que lo vinculó con la mafia

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

El Tribunal de Distrito de Varsovia declaró culpable a Cezary Kucharski por difamar al delantero polaco y a su abogado.

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Lewandowski ganó juicio contra exagente que lo vinculó con mafias

El delantero polaco Robert Lewandowski ganó un juicio contra su exagente y antiguo socio Cezary Kucharski, quien fue declarado culpable por el Tribunal de Distrito de Varsovia tras acusar al futbolista y a su abogado de estar vinculados con el crimen organizado y de haber formado "un grupo delictivo".

De acuerdo con el fallo difundido por el diario Rzeczpospolita y otros medios polacos, Kucharski deberá asumir las costas del proceso, pagar una multa cercana a los 20.000 euros y donar otros 25.000 a una organización benéfica.

La sentencia estableció que el exagente "era plenamente consciente del alcance de sus palabras cuando insinuó vínculos con el crimen organizado".

La disputa entre ambos viene desde hace años, luego que Lewandowski denunciara en 2020 a Kucharski por chantaje, al acusarlo de exigir 20 millones de euros para no difundir supuestas irregularidades fiscales del jugador.

El exrepresentante anunció que recurrirá la sentencia y aseguró que está dispuesto a continuar sus litigios contra el atacante "durante una década".

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