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Tópicos: Deportes | Fútbol | Internacional

Lo anunció el Rey: Haaland liderará a Noruega en el Mundial

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El monarca protagonizó el anuncio de la convocatoria noruega, que vuelve tras 28 años a una Copa del Mundo.

Lo anunció el Rey: Haaland liderará a Noruega en el Mundial
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Noruega anunció este jueves la nómina de 26 convocados para el Mundial de Norteamérica 2026, listado que encabeza Erling Haaland y que tuvo como novedad un discurso que hizo el Rey Harald V antes del anuncio.

 

El delantero de Manchester City disputará su primera Copa del Mundo tras haber liderado a su selección en una Clasificatoria perfecta, en la que el conjunto fue primero de su grupo tras ganar todos los partidos y tuvo al "Androide" como máximo goleador del certamen con 16 tantos.

Además de Haaland, en la convocatoria figuran nombres como Martin Ødegaard, reciente campeón de liga con Arsenal, y Alexander Sørloth, semifinalista de Champions League con Atlético de Madrid.

Para la cita planetaria, Noruega formará parte del Grupo I, en el cual debutará ante Irak el 16 de junio en Boston, posteriormente, se medirá ante Senegal el 22 en Nueva Jersey, y volverá al recinto de Massachusetts para enfrentar a Francia el 26.

Revisa la lista aquí

Arqueros

  • Orjan Haskjold Nyland (Sevilla-ESP)
  • Egil Selvik (Watford-ING)
  • Sander Tangvik (Hamburgo-ALE)

Defensores

  • Kristoffer Vassbakk Ajer (Brentford-ING)
  • Fredrik Bjorkan (Bodø/Glimt-NOR)
  • Henrik Falchener (Viking FK-NOR)
  • Sondre Langas (Derby County-ING)
  • Torbjorn Heggem (Bologna-ITA)
  • Marcus Holmgren Pedersen (Torino-ITA)
  • Julian Ryerson (Borussia Dortmund-ALE)
  • David Moller Wolfe (Wolverhampton-ING)
  • Leo Ostigard (Genoa-ITA)

Mediocampistas

  • Thelonious Aasgaard (Rangers-ESC)
  • Fredrik Aursnes (Benfica-POR)
  • Patrick Berg (Bodø/Glimt-NOR)
  • Sander Berge (Fulham-ING)
  • Oscar Bobb (Fulham-ING)
  • Jens Petter Hauge (Bodø/Glimt-NOR)
  • Antonio Nusa (Leipzig-ALE)
  • Andreas Schjelderup (Benfica-POR)
  • Morten Thorsby (Cremonese-ITA)
  • Kristian Thorstvedt (Sassuolo-ITA) 
  • Martin Odegaard (Arsenal-ING)

Delanteros

  • Erling Haaland (Manchester City-ING)
  • Jorgen Strand Larsen (Crystal Palace-ING)
  • Alexander Sorloth (Atlético de Madrid-ESP)

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