Intentan rescatar a hombre que cayó en grieta del volcán Osorno

Un amplio operativo de búsqueda se realiza la tarde de este jueves en los faldeos del Volcán Osorno (Región de Los Lagos) para ubicar a un excursionista que cayó en una profunda grieta ubicada en el sector denominado El Glaciar.

Según información preliminar, el hecho ocurrió en una zona de alta complejidad geográfica y difícil acceso, donde el deportista eventualmente quedó atrapado en una cavidad de aproximadamente 150 metros de profundidad.

La emergencia se originó cerca de los 2.000 metros sobre el nivel del mar, complicando las labores de búsqueda y rescate producto de las adversas condiciones climáticas propias de la montaña, como fuertes ráfagas de viento.

Las autoridades levantaron un puesto de mando en el sector donde se ubica el Refugio Teski para coordinar las acciones en terreno. En la búsqueda participan voluntarios de Bomberos, personal de Carabineros y expertos del municipio de Puerto Varas.

También se espera la llegada de miembros del Cuerpo de Socorro Andino, experimentados en maniobras de rescate en laderas y zonas de difícil acceso, mientras autoridades evalúan las condiciones en terreno para ubicar al excursionista.