Intentan rescatar a hombre que cayó en grieta del volcán Osorno
Se precipitó a una cavidad de aproximadamente 150 metros de profundidad en los faldeos del macizo ubicado en la Región de Los Lagos.
Autoridades levantaron una base operativa en el Refugio Teski para dirigir centralizadamente las maniobras de salvataje en terreno.
La emergencia ocurrió cerca de los 2.000 metros sobre el nivel del mar, complicando las labores de búsqueda y rescate producto de las adversas condiciones climáticas propias de la montaña.