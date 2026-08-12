Luis Díaz anunció que enviará ayuda a afectados por el terremoto en Colombia

El futbolista colombiano Luis Díaz llamó este miércoles a sus compatriotas a unirse para ayudar a los damnificados por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió el lunes al país y anunció que su fundación ya trabaja en el envío de ayuda a las zonas más afectadas.

"Hoy más que nunca tenemos que estar unidos. No importa dónde estemos, todos podemos hacer algo para ayudar. Al final, todos llevamos la misma camiseta, Colombia", afirmó Díaz en un mensaje difundido en sus redes sociales.

La iniciativa contempla la recolección de alimentos no perecibles, kits de aseo e insumos médicos en un punto habilitado en el hotel Ritz Carlton de Barranquilla, que se sumó a la iniciativa para recibir y organizar las donaciones.

Díaz agradeció además a la aerolínea Latam por colaborar con el transporte de los insumos hacia las zonas afectadas y explicó que ya contactaron a clubes en los que jugó, patrocinadores y otras empresas para ampliar la ayuda.

"Si tienes la posibilidad de aportar con productos, insumos, logística, cualquier ayuda será bienvenida. Todos sumamos", señaló el jugador de Bayern Múnich.

El futbolista pidió además a sus seguidores compartir el mensaje y contribuir para que las ayudas lleguen a las personas que más las necesitan, al tiempo que expresó su solidaridad con las familias afectadas por el terremoto: "Hoy Colombia nos necesita unidos".

El terremoto, el más fuerte sufrido por Colombia en lo que va de este siglo, tuvo como epicentro la localidad de San José del Palmar (Chocó) y deja hasta ahora 265 muertos, 3.494 heridos y 496 desaparecidos, según el último balance divulgado este miércoles por el presidente Abelardo de la Espriella.