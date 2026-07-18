Manchester United perdió ante el equipo de "Deadpool" en amistoso

Manchester United sufrió un tropiezo en su primer amistoso de pretemporada, pues cosechó un 1-0 en contra frente a Wrexham, conjunto de la Championship propiedad del actor Ryan Reynolds, conocido por su papel como "Deadpool" entre otros.

El encuentro se disputó en Helsinki, Finlandia, y el gol decisivo fue obra de Sam Smith al minuto 39, aprovechando un balón que cruzó toda el área para definir solo por el segundo palo.

Los "Red Devils" continuarán su rodaje enfrentando a Rosenborg de Noruega el viernes 24 de julio.

Para agosto aparecen en su calendario amistosos con Atlético de Madrid, PSG, Leeds United y AC Milan, mientras que la Premier League para el United comenzará el sábado 22 de agosto como visitante contra el ascendido Hull City.