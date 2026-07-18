Mbappé: "Me hubiera gustado no ser el máximo goleador de la historia y jugar la final"

Posterior a la derrota por 6-4 de Francia ante Inglaterra en la definición por el tercer puesto del Mundial 2026, el delantero Kylian Mbappé realizó una dura autocrítica por el desempeño de "Les Bleus" en Miami y lamentó no haber podido despedir con un triunfo a Didier Deschamps.

"En la primera parte fuimos humanos. (...) Después del entretiempo volvimos a ser jugadores de primer nivel, pero es una lástima para el entrenador. Da la impresión de que lo decepcionamos en el inicio, aunque este partido no empañará su legado", aseguró a M6.

Posterior a esto, se refirió a su doblete que lo alzó como el máximo goleador histórico de las Copas del Mundo: "Me hubiera gustado no ser el máximo goleador de la historia y jugar la final. Es bueno para cuando nos retiremos pensar que fui uno de los mejores, pero no es lo primero que se me pasa por la cabeza".

"Ah, lo dije. Leo (Messi) marca todo el tiempo, mañana (en la final) marcará seguro. Solo estoy tratando de ayudar a mi equipo a marcar cada vez. Es seguro que cuando marcas tanto goles en la Copa del Mundo, te hace evolucionar en algunas esferas, pero aquí estoy", cerró, en referencia al duelo de Argentina y España este domingo 19 de julio.