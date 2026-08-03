Mauricio Pochettino renovó como seleccionador de Estados Unidos hasta 2030

El entrenador argentino Mauricio Pochettino renovó su contrato como seleccionador de Estados Unidos hasta 2030, según anunció la federación de ese país.

La extensión del vínculo se confirmó casi un mes después de la eliminación del conjunto norteamericano en los octavos de final del Mundial, instancia en la que perdió por 4-1 frente a Bélgica.

Estados Unidos había dejado buenas sensaciones durante la primera fase, en la que terminó como líder de su grupo por tercera vez en su historia. Posteriormente venció por 2-0 a Bosnia y Herzegovina y consiguió su primer triunfo en una eliminatoria mundialista desde 2002.

La federación destacó el trabajo de Pochettino en el desarrollo de futbolistas jóvenes y en la creación de una cantera sólida para la selección, aunque reconoció que todavía existe mucho trabajo para alcanzar el objetivo de competir por ganar una Copa del Mundo.

El nuevo contrato permitirá al exentrenador de Tottenham, Paris Saint-Germain y Chelsea dirigir a Estados Unidos en las Copas de Oro de 2027 y 2029, además del Mundial de España, Marruecos y Portugal 2030.

Pochettino asumió el cargo en septiembre de 2024. Antes del Mundial, sus principales resultados fueron el cuarto puesto en la Liga de Naciones de la Concacaf y la derrota ante México en la final de la Copa Oro.