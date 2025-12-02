Maxi López rompió el silencio sobre Mauro Icardi: Merecería un golpe

El exfutbolista Maxi López rompió años de silencio y se refirió sin filtro a la famosa "icardeada", lanzando una picante declaración contra Mauro Icardi. Durante su participación en el programa "Sálvese quien pueda", el actual participante de MasterChef Celebrity en Argentina confesó que el delantero "merece un golpe", aunque nunca se lo dio por ser un buen ejemplo para sus hijos.

La explosiva declaración surgió después de que la panelista Ximena Capristo le recordara viejas acusaciones de su exesposa, Wanda Nara, sobre supuestos golpes a sus hijos. López lo negó categóricamente: "Yo no le levantaría jamás una mano a uno de mis hijos, a una mujer, a nadie". Sin embargo, tras su negación, el exdelantero lanzó la frase que generó revuelo: "Hay uno que sí se la merecería, pero tampoco lo hice".

Ante la pregunta directa de la panelista Yanina Latorre sobre si se refería a Icardi, Maxi López lo confirmó y explicó sus razones. "Tendríamos que tener una conversación", comenzó diciendo, para luego revelar el motivo de su enojo: "Cuando yo me estaba separando me llamaba y ponía a mis hijos y metía a mis hijos en el medio en situaciones que no están buenas. Hay muchas cosas que yo jamás las conté y preferí dejarlas ahí", afirmó.

Las declaraciones llamaron la atención de todos, ya que el exfutbolista siempre había evitado referirse al tema de manera tan directa. Su sorpresiva confesión se da en un momento en que mantiene una relación cordial con Wanda Nara.