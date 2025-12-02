Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago29.2°
Humedad27%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: Deportes | Fútbol | Internacional

Maxi López rompió el silencio sobre Mauro Icardi: Merecería un golpe

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El exfutbolista se refirió por primera vez al delantero y, aunque descartó haberlo hecho por el bien de sus hijos, lanzó una picante declaración contra el actual esposo de Wanda Nara.

Maxi López rompió el silencio sobre Mauro Icardi: Merecería un golpe
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El exfutbolista Maxi López rompió años de silencio y se refirió sin filtro a la famosa "icardeada", lanzando una picante declaración contra Mauro Icardi. Durante su participación en el programa "Sálvese quien pueda", el actual participante de MasterChef Celebrity en Argentina confesó que el delantero "merece un golpe", aunque nunca se lo dio por ser un buen ejemplo para sus hijos.

La explosiva declaración surgió después de que la panelista Ximena Capristo le recordara viejas acusaciones de su exesposa, Wanda Nara, sobre supuestos golpes a sus hijos. López lo negó categóricamente: "Yo no le levantaría jamás una mano a uno de mis hijos, a una mujer, a nadie". Sin embargo, tras su negación, el exdelantero lanzó la frase que generó revuelo: "Hay uno que sí se la merecería, pero tampoco lo hice".

Ante la pregunta directa de la panelista Yanina Latorre sobre si se refería a Icardi, Maxi López lo confirmó y explicó sus razones. "Tendríamos que tener una conversación", comenzó diciendo, para luego revelar el motivo de su enojo: "Cuando yo me estaba separando me llamaba y ponía a mis hijos y metía a mis hijos en el medio en situaciones que no están buenas. Hay muchas cosas que yo jamás las conté y preferí dejarlas ahí", afirmó.

Las declaraciones llamaron la atención de todos, ya que el exfutbolista siempre había evitado referirse al tema de manera tan directa. Su sorpresiva confesión se da en un momento en que mantiene una relación cordial con Wanda Nara.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada