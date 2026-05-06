Mundial 2026 será transmitido en Chile por Paramount+ y DSports
La alianza contempla la emisión en vivo de los 104 partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026.
La alianza contempla la emisión en vivo de los 104 partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026.
Paramount+ y DSports anunciaron una alianza estratégica para transmitir en Chile los 104 partidos en vivo de la Copa Mundial de la FIFA 2026, certamen que también estará disponible a través de la plataforma en Argentina, Colombia, Ecuador, Perú y Uruguay.
La cobertura se realizará mediante las señales DSports, DSports 2 y DSports+, con una programación en vivo 24/7. El acuerdo contempla más de 900 horas de contenido, enviados especiales en los tres países sede y seguimiento minuto a minuto de las selecciones participantes.
El acuerdo multianual comenzará el 1 de junio y también permitirá a los suscriptores de Paramount+ acceder a programación deportiva durante todo el año, incluyendo La Liga Española, la Conmebol Copa Sudamericana y otros eventos deportivos, además de los derechos ya anunciados de la UEFA Champions League para el ciclo 2027-2031.