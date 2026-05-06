Mundial 2026 será transmitido en Chile por Paramount+ y DSports

Paramount+ y DSports anunciaron una alianza estratégica para transmitir en Chile los 104 partidos en vivo de la Copa Mundial de la FIFA 2026, certamen que también estará disponible a través de la plataforma en Argentina, Colombia, Ecuador, Perú y Uruguay.

La cobertura se realizará mediante las señales DSports, DSports 2 y DSports+, con una programación en vivo 24/7. El acuerdo contempla más de 900 horas de contenido, enviados especiales en los tres países sede y seguimiento minuto a minuto de las selecciones participantes.

El acuerdo multianual comenzará el 1 de junio y también permitirá a los suscriptores de Paramount+ acceder a programación deportiva durante todo el año, incluyendo La Liga Española, la Conmebol Copa Sudamericana y otros eventos deportivos, además de los derechos ya anunciados de la UEFA Champions League para el ciclo 2027-2031.