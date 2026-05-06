Sin marcha atrás: Romero confirma que advertencias del CFA no frenarán tramitación de megarreforma

La Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados confirmó que este jueves se llevará a cabo la votación en general del proyecto de reconstrucción impulsado por el Gobierno, pese al lapidario informe entregado por el Consejo Fiscal Autónomo (CFA) y reiteradas críticas desde la oposición.

La presidenta del CFA, Paula Benavides, advirtió que la iniciativa podría generar un déficit fiscal persistente al menos hasta el año 2030 y que los costos "son más ciertos y predecibles, mientras que los beneficios son inciertos, graduales y condicionales".

Durante la sesión de este miércoles, el diputado Agustín Romero (Partido Republicano), presidente de la comisión, enfatizó que "si la pregunta es si el Gobierno va a retirar o no el proyecto por las advertencias, no lo va a hacer", aseveró.

"Lo que corresponde es que el Gobierno, habiendo tenido a la vista las recomendaciones del CFA, tome aquellas que le parezcan, nos explique bien cómo las va a superar y cómo va a seguir avanzando este tema", indicó.

"Lo peor que le puede pasar a Chile es seguir como estamos", fustigó el parlamentario, quien advirtió "a los trabajadores que, por más meses (se extienda la tramitación), seguirán con el desempleo alto, esa es la situación que tenemos hoy".

El diputado Carlos Bianchi (independiente-PPD) reprochó la postura de Romero y señaló que votar el proyecto mañana "es de la mayor irresponsabilidad de esta Comisión de Hacienda".

"Lo quiero decir con fuerza, teniendo advertencias graves que debieran invitarnos a poder mejorar este proyecto y no votarlo en estas condiciones", cuestionó.

Alvarado admite "cierto desequilibrio inicial", pero apunta al largo plazo

Desde el Ejecutivo, el ministro del Interior, Claudio Alvarado, salió al paso de las críticas y descartó de plano retirar la iniciativa: "El informe del CFA es parte del proceso legislativo", indicó.

"Nosotros pensamos que este proyecto, si bien es cierto puede generar un cierto desequilibrio inicial en las finanzas públicas, en el mediano y largo plazo la economía va a recuperar su energía y el empleo", subrayó el jefe de gabinete.

La jornada de este miércoles también estuvo marcada por la molestia de los parlamentarios de oposición ante la inasistencia del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, pues esperaban una aclaración técnica sobre las observaciones del CFA.