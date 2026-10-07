Pedro Rodríguez anunció su retiro del fútbol a los 39 años: "Es el momento"

El delantero español Pedro Rodríguez anunció este miércoles su retiro del fútbol profesional a los 39 años, poniendo término a una trayectoria en la que fue campeón del mundo, de Europa y de la Liga de Campeones.

El atacante comunicó su decisión mediante un video grabado en el Camp Nou, estadio donde comenzó su recorrido en la elite con FC Barcelona antes de desarrollar una extensa carrera por España, Inglaterra e Italia.

"Hoy vuelvo donde empezó todo, para cerrar una etapa maravillosa. Siento que es el momento", expresó "Pedrito" al repasar algunos de los principales momentos de su trayectoria.

El futbolista llegó al primer equipo de Barcelona cuando tenía 20 años y fue integrante de una de las etapas más exitosas en la historia del club, bajo la conducción de Josep Guardiola.

"Formar parte del mejor Barça de la historia fue un privilegio. Lo ganamos todo y asombramos al mundo", recordó el delantero, quien agregó que su corazón "siempre será culé".

Con FC Barcelona conquistó cinco Ligas de España, tres Ligas de Campeones, tres Copas del Rey, cuatro Supercopas de España, tres Supercopas de Europa y dos Mundiales de Clubes.

Pedro también dejó una marca particular al convertirse en el primer futbolista que anotó en todas las competiciones de clubes disputadas por su equipo durante una misma temporada: Liga, Copa del Rey, Liga de Campeones, Supercopa de España, Supercopa de Europa y Mundial de Clubes.

Su carrera con la selección española tuvo como punto máximo la conquista del Mundial de Sudáfrica 2010, torneo en el que fue titular en la final frente a Países Bajos. Dos años después también levantó la Eurocopa 2012.

Después de dejar Barcelona en 2015, el atacante continuó su trayectoria en Chelsea y posteriormente se trasladó al fútbol italiano, donde defendió las camisetas de AS Roma y Lazio.

"Italia me ha tocado el cuore. Llegué como un veterano y me trataron como un hijo", expresó sobre su última etapa profesional.

En Lazio permaneció desde la temporada 2021-2022 y todavía mostró vigencia durante la campaña 2024-2025, cuando marcó diez goles en la Serie A y otros cuatro en la Liga Europa, antes de cerrar definitivamente su carrera.