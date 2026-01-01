Por fracaso en la Copa Africana: Gobierno de Gabón suspendió a su selección y marginó a Aubameyang

El fracaso deportivo derivó en un conflicto de Estado en Gabón. Tras la temprana eliminación del equipo en la Copa de Africa que se desarrolla en Marruecos, donde perdieron los tres encuentros de la fase de grupos, el gobierno de ese país tomó medidas drásticas este jueves: Suspendió a la selección hasta nuevo aviso y excluyó del equipo a su máxima figura, Pierre-Emerick Aubameyang.

El Ministerio de Juventud, Deportes, Difusión Cultural y Artes emitió un dictamen en el que calificó la actuación de las "Panteras" como "deshonrosa", argumentando que el desempeño del plantel atentó contra los valores nacionales.

"Considerando los efectos que se oponen diametralmente a los valores de la ética y la conducta ejemplar que defiende la Quinta República, el Gobierno decide la disolución del cuerpo técnico, la suspensión de la Selección Nacional hasta nuevo aviso y la exclusión de los jugadores Bruno Ecuele Manga y Pierre-Emerick Aubameyang", sentenció el comunicado oficial.

La decisión gubernamental apuntó directamente a los referentes del plantel y exigió a la Federación Gabonesa de Fútbol que "asuma toda su responsabilidad" ante el descalabro deportivo.

El rendimiento de Gabón en el certamen continental fue paupérrimo. El equipo concluyó en la cuarta y última posición del Grupo F sin sumar puntos, tras caer por 0-1 ante Camerún, 2-3 frente a Mozambique y 2-3 contra Costa de Marfil. Estos resultados detonaron la ira de las autoridades, quienes optaron por intervenir y cortar el proceso de raíz.