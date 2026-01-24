Por usar ChatGPT: El insólito despido del técnico de Ignacio Saavedra en Rusia

El entrenador español Robert Moreno fue destituido de Sochi, club donde milita el chileno Ignacio Saavedra, por su excesiva dependencia de la Inteligencia Artificial ChatGPT para la planificación deportiva. La revelación la hizo meses después el exdirector general de la institución, quien detalló los insólitos métodos de trabajo del DT.

Andrei Orlov, exdirector general de Sochi, confirmó que Moreno recurría a la herramienta de IA de manera constante. La utilizaba para diseñar entrenamientos, planificar la estrategia de los partidos y hasta para decidir qué jugador fichar para el equipo, lo que terminó con el descenso del club.

Uno de los episodios más insólitos ocurrió en la planificación de un viaje a Jabárovsk, uno de los más largos del torneo. Según Orlov, el itinerario generado por ChatGPT dejaba a los jugadores sin dormir durante 28 horas. Pese a las advertencias de la directiva, el cuerpo técnico siguió el plan diseñado por la aplicación.

La influencia de la IA llegó incluso al mercado de fichajes. El técnico introdujo en el sistema los datos de tres delanteros y, basado en la recomendación de ChatGPT, el club contrató a Artur Shushenachev, en una decisión que generó una fuerte fricción interna por el particular método de selección.

Desde la directiva aclararon que no se oponían al uso de nuevas tecnologías, pero cuestionaron que se convirtiera en el pilar de las decisiones. "Es una herramienta más, ¿por qué no? Pero para Moreno, GPT se convirtió en una de las principales", sentenció Orlov.